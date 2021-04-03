Мусаев назвал причину разгромного поражения «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал разгромное поражение команды от грозненского «Ахмата» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это происходит уже не первый матч. Это связано с психологией. Нет командного духа и единения. От этого в простых ситуациях пропускаем простые мячи. Это проблемы тренера, я за это отвечаю. Соперник был лучше во всех компонентах и заслуженно победил. Возможно, проблемы в головах. Уровень нашего мастерства достаточно высок. Мы увидели у соперника то, что и ожидали, на поле. Но почему не реализовали… проблемы в голове и в том, что происходит внутри команды. После таких игр эмоции должны оставаться на поле, после игры не надо размахивать кулаками», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» с 34 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в РПЛ.