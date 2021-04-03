«Боруссия» проиграла «Айнтрахту» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от франкфуртского «Айнтрахта» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Айнтрахту» принесли автогол защитника «Боруссии» Нико Шульца, срезавшего мяч в свои ворота на 11-й минуте и гол Андре Силвы, забившего на 87-й минуте.

«Боруссия» ответила голом Матса Хуммельса на 44-й минуте.

«Айнтрахт» с 50 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 43 очками — пятая.

В других матчах игрового дня «Байер» обыграл «Шальке» (2:1), «Майнц» и «Арминия» сыграли вничью (1:1), «Вольфсбург» взял верх над «Кёльном» (1:0), а «Аугсбруг» победил «Хоффенхайм» (2:1).

Ранее появилась информация, что агент и отец Холанда встретятся с представителями топ-клубов АПЛ в Лондоне.