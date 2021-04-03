Червиченко сомневается, что Сулеймановым интересовалась «Барселона»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» вёл переговоры с «Барселоной» по поводу перехода в каталонский клуб российского форварда Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Я не представляю такого. Может быть, на каком-то раннем этапе, когда Сулейманов начинал ярко, подобное могло произойти, но сейчас уже всем понятно, что существует проблема. Его не хватает физически на полный матч. Не думаю, что Сулейманов и «Барселона» имеют что-то общее. Даже если он ещё в два раза лучше будет играть, то вряд ли туда попадет. Для авторитета, для имиджа клуба его не то, что продавать, его туда на руках надо было отнести. Я думаю, что это больше агентские сказки», — цитирует Червиченко Sport24.

21-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду клуба с 2017-го года.

Ранее агент рассказал о сорвавшихся переговорах «Краснодара» с «Барселоной» по Сулейманову.