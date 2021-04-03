Сычёв: Дзюба наверняка побьёт рекорд Кержакова в сборной России

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Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о выступлении национальной команды в квалификационном турнире чемпионата мира — 2022, а также оценил игру капитана команды Артёма Дзюбы.
Сычёв: Дзюба наверняка побьёт рекорд Кержакова в сборной России
  • РИА Новости

«Никто не смог представить такой игры Артёма Дзюбы в сборной России, но это комплимент ему — всех критиков поставил на место. Он радует всех нас, наверняка побьёт рекорд Саши Кержакова. Что же касается результата, то я думаю, мы должны радоваться тому, что имеем. Со Словакией — бывает… Было бы скучно, если бы набрали девять очков и не о чем было говорить», — цитирует Сычёва «Матч ТВ».

Сборная России на старте квалификации ЧМ-2022 обыграла команды Мальты (3:1) и Словении (2:1), а также уступила Словакии (1:2).

Дзюбе необходимо забить один мяч, чтобы догнать лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова, на счету которого 30 голов.

Ранее Дзюба рассказал, как в «Спартаке» его отговорили качать мышцы.

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