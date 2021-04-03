В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью тренера Загорулько

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного тренера России по лёгкой атлетике Евгения Загорулько.

«С этим тренером связана целая эпоха. Это печальная новость для всей российской спортивной общественности. Я хочу выразить соболезнования его родственникам, его семье и спортсменам. На его примере училось огромное количество детей и молодёжи. Все хотели быть похожи на него. Целая эпоха ушла вместе с ним», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Евгений Загорулько скончался в ночь с 2 на 3 апреля в возрасте 78 лет.

Ранее Балахничёв назвал смерть Загорулько невосполнимой потерей для российской лёгкой атлетики.