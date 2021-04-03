Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»
Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе «Колорадо» дублем отметился Натан Маккиннон, еще одна шайба на счету Брэндона Саада. У «Блюз» забрасывали Майк Хоффман и Дэвид Перрон.
На счету форварда гостей Владимира Тарасенко результативная передача. Его одноклубник Иван Барбашев в первой игре после травмы очков не набрал. Нападающий хозяев Валерий Ничушкин участие в матче не принимал.
Ранее сообщалось, что шайба Орлова принесла «Вашингтону» победу в овертайме матча НХЛ с «Нью-Джерси».