Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче НХЛ с «Колорадо»

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сент-Луис Блюз».

Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Колорадо» дублем отметился Натан Маккиннон, еще одна шайба на счету Брэндона Саада. У «Блюз» забрасывали Майк Хоффман и Дэвид Перрон.

На счету форварда гостей Владимира Тарасенко результативная передача. Его одноклубник Иван Барбашев в первой игре после травмы очков не набрал. Нападающий хозяев Валерий Ничушкин участие в матче не принимал.

Ранее сообщалось, что шайба Орлова принесла «Вашингтону» победу в овертайме матча НХЛ с «Нью-Джерси».