Шайба Орлова принесла «Вашингтону» победу в овертайме матча НХЛ с «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча, проходившая в «Пруденшал-центре» в Ньюарке, завершилась победой гостей со счётом 2:1 (ОТ).

В основное время за «Вашингтон» шайбу забросил Джон Карлсон. Автором победного взятия ворот в овертайме стал российский защитник Дмитрий Орлов. У гостей отличился Майкл Маклауд.

Российские форварды гостей Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели отличиться результативными действиями. Их соотечественники из «Дэвилз» Дмитрий Куликов и Михаил Мальцев также не набирали очков.

Ранее сообщалось, что хоккеиста Гусева не забрали с драфта отказов, он останется в «Нью Джерси».