Медведева — о прыжках на шоу Тутберидзе: я стараюсь себя не форсировать

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что намерена выступить во всех запланированных шоу Этери Тутберидзе.
Медведева — о прыжках на шоу Тутберидзе: я стараюсь себя не форсировать
  • globallookpress.com

«Буду ли я кататься во всех шоу? Да. Изменений в программах не планируется», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она также ответила, будут ли изменения в контенте её программ, а именно останутся ли два сальхова в «Эхе любви», а также сальхов и риттбергер в «Анне Карениной».

«Посмотрим. Я стараюсь себя не форсировать никаким образом. В этом нет нужды», — добавила Медведева.

Медведева вернулась в группу Тутберидзе осенью 2020 года, однако не выступала на соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.

Ранее она рассказала, что ей пришлось перешить платье для выступления на шоу Тутберидзе.

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