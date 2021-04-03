Медведева — о прыжках на шоу Тутберидзе: я стараюсь себя не форсировать
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«Буду ли я кататься во всех шоу? Да. Изменений в программах не планируется», — приводит слова Медведевой Sport24.
Она также ответила, будут ли изменения в контенте её программ, а именно останутся ли два сальхова в «Эхе любви», а также сальхов и риттбергер в «Анне Карениной».
«Посмотрим. Я стараюсь себя не форсировать никаким образом. В этом нет нужды», — добавила Медведева.
Медведева вернулась в группу Тутберидзе осенью 2020 года, однако не выступала на соревнованиях из-за травмы спины и коронавирусной инфекции, которой она переболела.
Ранее она рассказала, что ей пришлось перешить платье для выступления на шоу Тутберидзе.