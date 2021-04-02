Боброва высказалась о выступлении Степановой и Букина на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва высказала мнение о выступлении Александры Степановой и Ивана Букина в танцах на льду на чемпионате мира в Стокгольме.

«Можно сказать, что они могли бы занять место повыше. Но я прекрасно знаю внутреннюю кухню в танцах на льду и понимаю, как это было бы сложно сделать. Если у ребят какие-то оценки вызывают вопросы, всегда можно подойти к судье, который, допустим, поставил им дорожку второго уровня, а не четвёртого, как задумано. Мы так делали с Димой. Судья достаёт свои бумажки, и показывает, за что он снизил оценку», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

Она отметила, что соревнования в танцах выигрываются на тренировках.

«Судья не может уследить за всеми элементами во время выступления, поэтому приходят на тренировки во время турнира. Прокатала пара пять раз произвольную, сделала пять раз дорожку. Три получилось хорошо, два — не очень. Тогда судья поставит себе в листочке знак вопроса и будет во время выступления следить за этим элементом. Если на тренировках все пять раз элемент был выполнен нормально, то во время выступления судья уже не будет за ним следить. Поэтому-то танцоры и говорят, что места в танцах на льду во многом распределяются уже во время тренировок», — добавила Боброва.

По итогам чемпионата мира в Стокгольме Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми российскими победителями мирового первенства танцах на льду за последние 12 лет, Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место.

Ранее сообщалось, что Боброва выступила за введение контрактной системы в фигурном катании.