Боброва выступила за введение контрактной системы в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва высказала мнение о предложении ввести контрактную систему отношений между спортсменом и тренером в этом виде спорта.

«Если бы вы меня десять лет назад об этом спросили, я бы спросила: «Зачем?» Но сейчас фигурное катание находится на пике популярности, плюс мы живём в век интернета, когда новости разлетаются мгновенно и зачастую превращаются в скандалы. В этой ситуации контракты помогли бы, потому что в них были бы закреплены правила переходов. Ты не можешь уйти раньше какого-то срока, или должен выплатить неустойку, или если переходишь в сентябре — октябре, то готовые программы катать не имеешь права. В контрактах можно прописать все условия», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

Ранее Боброва призналась, что воспринимала «Ледниковый период» как соревнование.