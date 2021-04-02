Боброва выступила за введение контрактной системы в фигурном катании

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва высказала мнение о предложении ввести контрактную систему отношений между спортсменом и тренером в этом виде спорта.
Боброва выступила за введение контрактной системы в фигурном катании
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Если бы вы меня десять лет назад об этом спросили, я бы спросила: «Зачем?» Но сейчас фигурное катание находится на пике популярности, плюс мы живём в век интернета, когда новости разлетаются мгновенно и зачастую превращаются в скандалы. В этой ситуации контракты помогли бы, потому что в них были бы закреплены правила переходов. Ты не можешь уйти раньше какого-то срока, или должен выплатить неустойку, или если переходишь в сентябре — октябре, то готовые программы катать не имеешь права. В контрактах можно прописать все условия», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

Ранее Боброва призналась, что воспринимала «Ледниковый период» как соревнование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить