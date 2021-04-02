Боброва призналась, что воспринимала «Ледниковый период» как соревнование

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период».

«Для меня это был первый подобный опыт. До этого я 20 лет каталась с одним партнёром, у нас были две программы на сезон, а тут надо каждую неделю готовить новый номер. Мне было очень интересно — как же это всё можно сделать с партнёром, которого нужно научить кататься за два месяца? Представляю, как напряжённо работали наши звёзды шоу-бизнеса, понимаю, как им было сложно. Но зато все потом говорили, что получили колоссальное удовольствие от такой работы», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

Она отметила, что у звёзд и спортсменов немного разные эмоции в шоу.

«Я не могу отвечать за звёзд, но я изначально воспринимала это как соревнование. Поэтому наши тренеры меня немного притормаживали. С нами работали Албена Денкова, Макс Ставиский, Елена Масленникова и, конечно, Илья Авербух. Я хотела сразу репетировать какие-то сложные связки, поддержки. Они мой пыл охлаждали», — добавила Боброва.

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