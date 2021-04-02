В Подмосковье состоится хоккейный матч между космонавтами и сотрудниками газовой отрасли

В ледовом дворце спорта «Кристалл» в Электростали в рамках федерального проекта «Сыграй в команде «Наши» с космонавтами» состоится первый товарищеский матч между хоккейной командами «Наши» и «Газпром трансгаз Москва».

Проект посвящён 60-летию первого полёта человека в космос и 75-летию хоккея в России.

Хоккейная команда «Наши», состоящая из космонавтов 1-го отряда, была сформирована в Звёздном Городке в 1960-е годы, а её первым капитаном был Юрий Гагарин.

В рамках мероприятия, которое пройдёт 3 апреля, космонавты команды «Наши» Юрий Лончаков, Михаил Тюрин, Сергей Залётин, Александр Самокутяев и Борис Волынов пообщаются с юными спортсменами, а также проведут конкурсы и автограф-сессии для юных спортсменов спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Электростали.

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