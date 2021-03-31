Буре: давно сдал американский паспорт, он мне не нужен

Бывший нападающий сборной России по хоккею Павел Буре рассказал, что сделал с американским паспортом.

«В Штатах последний раз был давно. Лет семь-восемь назад. Всему своё время. Я там работал, но всегда говорил, что живу в Москве. Сейчас у меня там работы нет, и живу там, где мне комфортно. Паспорт американский сдал давно уже. Он мне не нужен, я в России живу», — цитирует Буре «Спорт-Экспресс».

С 1991 по 2003 год Буре выступал в Национальной хоккейной лиге за «Ванкувер Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Буре является чемпионом мира по хоккею 1990 года, а также выигрывал вместе со сборной России серебро и бронзу Олимпийских игр. Кроме того, он пять раз участвовал в Матче звёзд НХЛ.

Ранее Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Буре сумел бы побить рекорд Уэйна Гретцки, если бы играл в НХЛ всю карьеру.