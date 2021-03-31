Фетисов считает, что Буре сумел бы побить рекорд Гретцки, если бы играл в НХЛ всю карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал мнение, что знаменитому российскому форварду Павлу Буре было по силам побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он блистательно выступал на аренах НХЛ. Он сидел в голове каждого защитника, у него были те качества, которые требуют постоянного внимания со стороны защитника. Это в первую очередь скорость, когда он мог убежать от любого защитника. Фантастический атлет. Недавно я узнал, что Павел по коэффициенту забитых шайб находится на второй строчке в НХЛ. Если бы он играл там всю свою карьеру, то сумел бы побить рекорд Гретцки», — приводит слова Фетисова Sport24.

Рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб принадлежит Гретцки и составляет 894 шайбы. Буре забросил 437 шайб и по этому показателю делит 71—72-е места с Риком Нэшем.

Ранее сообщалось, что Буре был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством».