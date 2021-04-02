Ласицкене выполнила все необходимые условия для получения нейтрального статуса

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Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) для получения нейтрального статуса, а также оплатила необходимый денежный взнос.
Ласицкене выполнила все необходимые условия для получения нейтрального статуса
  • Reuters

«Мария заполнила заявку и заплатила требуемые деньги. Также были сделаны запросы в ВФЛА и РУСАДА, чтобы они прислали письма-подтверждения о поддержке её заявки. Как только будет получен от них ответ, заявка со всеми сопроводительными документами будет сразу отправлена в международную федерацию», — цитирует ТАСС менеджера Ольгу Назарову.

Согласно утверждённой процедуре, российским спортсменам для получения нейтрального статуса необходимо заплатить $250, а также приложить к заявке официальные письма от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о легкоатлете.

Ранее сообщалось, что Ласицкене начала подготовку к летнему легкоатлетическому сезону.

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