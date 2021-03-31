Ласицкене начала подготовку к летнему легкоатлетическому сезону

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Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновила тренировки и начала подготовку к летнему сезону.
Ласицкене начала подготовку к летнему легкоатлетическому сезону
  • РИА Новости

По словам личного тренера спортсменки Геннадия Габриляна, которые передаёт ТАСС, Ласицкене тренируется самостоятельно, строго следуя написанному им плану.

«Мария начала готовиться к летнему сезону, сейчас она занимается ОФП. Так мы делаем уже не первый год, но после каждого занятия созваниваемся и всё обсуждаем. Она выполняет небольшие упражнения на выносливость, а также проделывает общепрыжковую и силовую работу. 28 апреля хотим начать технические тренировки», — рассказал тренер.

Он отметил, что Ласицкене планирует открыть сезон на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате 23 мая, план подготовки был составлен, отталкиваясь от этого старта.

Ранее сообщалось, что Клишина заняла второе место в прыжках в длину на турнире во Флориде.

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