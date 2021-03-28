Клишина заняла второе место в прыжках в длину на турнире во Флориде
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В своей лучшей попытке россиянка прыгнула на 7,05 м, но из-за попутного ветра при скорости 2,7 м/с ей засчитали результат третьей попытки — 7,01 м.
Победу на турнире одержала Шантель Малон с Британских Виргинских Островов (7,08), а тройку лучших замкнула представительница Барбадоса Акела Джонс (6,58).
«Неплохое начало сезона — 7,01. Двигаемся дальше», — написала Клишина в Instagram.
Ранее стало известно, когда World Athletics вышлет ВФЛА регламент получения нейтральных статусов.