Стало известно, когда World Athletics вышлет ВФЛА регламент получения нейтральных статусов

World Athletics отправит Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) регламент получения нейтральных статусов для российских спортсменов в течение двух недель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено с конца 2015 года. В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. С ноября 2019 года была приостановлена выдача временных разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее стали известны основания для возможного отзыва нейтрального статуса у российских легкоатлетов.