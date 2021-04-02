Губерниев прокомментировал конфликт Лайшева с Рудковской

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение о перепалке между генеральным директором центра спорта и образования «Самбо-70» Ренатом Лайшевым и Яной Рудковской, женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Губерниев прокомментировал конфликт Лайшева с Рудковской
  • РИА Новости

«Конфликты в фигурном катании будут всегда. У нас многие за словом в карман не полезут, в том числе и я сам иногда этим занимаюсь. Мне кажется, Ренат Алексеевич такие слова в публичном поле применительно к женщине говорить не должен. С другой стороны, Елена Валерьевна Вяльбе меня тоже называет какими-то словами. Она знает про базар и семечки. Это ведь нормальная история современного мира. Очень много людей озлобленны, а добрый только один я. Я дружу и с Рудковской, и с Лайшевым», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Лайшев назвал Рудковскую дурой, а также обвинил академию Плющенко в краже у тренера «Самбо-70» Этери Тутберидзе фигуристки Александры Трусовой.

Ранее Бутырская высказалась о конфликте между директором «Самбо-70» и женой Плющенко.

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