Боец MMA лишился пальца во время поединка
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«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошёл обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке», — цитирует Плиева ТАСС.
По словам бойца, после раунда все увидели, что пальца нет на месте и приняли решение остановить бой.
«Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что всё будет в порядке», — рассказал он.
Бой Плиев — Гудейл прошёл 1 апреля в США в рамках турнира промоушена Cage Fury MMA.
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