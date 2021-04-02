«Матч ТВ» покажет игры второго этапа Молодёжного первенства России по футболу

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Российский футбольный союз (РФС), Российская премьер-лига (РПЛ) и телеканал «Матч ТВ» договорились о показе десяти матчей финального этапа Молодёжного первенства России по футболу.
«Матч ТВ» покажет игры второго этапа Молодёжного первенства России по футболу
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт РПЛ, трансляция одного матча из каждого тура будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные встречи параллельно покажет и основной канал холдинга — «Матч ТВ».

В Молодёжном первенстве России выступают 20 команд: 16 молодёжных команд клубов РПЛ и четыре команды, участвовавшие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). В первой части первенства участники были поделены на две группы по десять команд исходя из территориального принципа. По итогам 18 туров первые пятёрки групп А и Б сформировали группу 1, в которой определят победителя первенства, а вторые пятёрки образовали группу 2, где разыграют места с 11-го по 20-е.

В финальной части первенства первые пять команд из группы A играют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А сыграют с последними пятью командами из группы Б.

Ранее сообщалось, что президент РФС встретился с футбольными болельщиками.

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