«Матч ТВ» покажет игры второго этапа Молодёжного первенства России по футболу
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт РПЛ, трансляция одного матча из каждого тура будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные встречи параллельно покажет и основной канал холдинга — «Матч ТВ».
В Молодёжном первенстве России выступают 20 команд: 16 молодёжных команд клубов РПЛ и четыре команды, участвовавшие в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). В первой части первенства участники были поделены на две группы по десять команд исходя из территориального принципа. По итогам 18 туров первые пятёрки групп А и Б сформировали группу 1, в которой определят победителя первенства, а вторые пятёрки образовали группу 2, где разыграют места с 11-го по 20-е.
В финальной части первенства первые пять команд из группы A играют с первыми пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А сыграют с последними пятью командами из группы Б.
Ранее сообщалось, что президент РФС встретился с футбольными болельщиками.