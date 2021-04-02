Президент РФС встретился с футбольными болельщиками
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Как сообщает официальный сайт РФС, во время встречи участники обсудили способы снижения количества правонарушений на стадионе, формирование сообщества болельщиков сборной России, а также выстраивание коммуникации между болельщиками различных клубов.
Отмечается, что в РФС предложили создать Лигу фанатов и проводить конкурс перформансов среди болельщиков.
Также была представлена система грантов для лучших социальных проектов по популяризации детского футбола, сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона и другим номинациям, организованных болельщиками.
Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей к матчам под эгидой организации.