Президент РФС встретился с футбольными болельщиками

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провёл встречу с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов в Доме футбола.
Президент РФС встретился с футбольными болельщиками
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Как сообщает официальный сайт РФС, во время встречи участники обсудили способы снижения количества правонарушений на стадионе, формирование сообщества болельщиков сборной России, а также выстраивание коммуникации между болельщиками различных клубов.

Отмечается, что в РФС предложили создать Лигу фанатов и проводить конкурс перформансов среди болельщиков.

Также была представлена система грантов для лучших социальных проектов по популяризации детского футбола, сохранению исторической памяти и футбольных традиций региона и другим номинациям, организованных болельщиками.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил ограничение допуска зрителей к матчам под эгидой организации.

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