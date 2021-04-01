СМИ сообщили продолжительность контракта Олича с ЦСКА

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Хорватский специалист Ивица Олич подписал соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА.
СМИ сообщили продолжительность контракта Олича с ЦСКА
  • globallookpress.com

Как сообщает Sport24, Олич, несмотря на объявление о назначении и начало работы с командой только 1 апреля подписал контракт с клубом, который рассчитан до июня 2022 года.

Другие подробности соглашения не уточняются.

Первый официальный матч под руководством Олича ЦСКА проведёт 4 апреля в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом», который пройдёт на выезде — в Саранске.

Ранее сообщалось, что ЦСКА 1 апреля разыграл болельщиков, заявив что Олич получил гражданство России.

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