СМИ сообщили продолжительность контракта Олича с ЦСКА

Хорватский специалист Ивица Олич подписал соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА.

Как сообщает Sport24, Олич, несмотря на объявление о назначении и начало работы с командой только 1 апреля подписал контракт с клубом, который рассчитан до июня 2022 года.

Другие подробности соглашения не уточняются.

Первый официальный матч под руководством Олича ЦСКА проведёт 4 апреля в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом», который пройдёт на выезде — в Саранске.

Ранее сообщалось, что ЦСКА 1 апреля разыграл болельщиков, заявив что Олич получил гражданство России.