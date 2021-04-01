ЦСКА 1 апреля разыграл болельщиков, заявив что Олич получил гражданство России

Московский ЦСКА сообщил о том, что главный тренер команды Ивица Олич получил российское гражданство, таким образом разыграв болельщиков 1 апреля.

«Главный тренер ПФК ЦСКА оформил все нужные документы в ускоренном формате как носитель русского языка и получил свой паспорт в ближайшем к «ВЭБ Арене» отделении УФМС. Поздравляем, Ивица!» — говорится в сообщения ЦСКА в Instagram.

Олич выступал за красно-синих в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. На посту главного тренера он сменит Виктора Гончаренко.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Олич отреагировал на критику после назначения главным тренером ЦСКА.