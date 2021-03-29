Олич отреагировал на критику после назначения главным тренером ЦСКА 

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич отреагировал на критику после назначения наставником армейцев.
Олич отреагировал на критику после назначения главным тренером ЦСКА 
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«Честно признаться, я не читал и не читаю российские СМИ. Я вовсе не умею читать по-русски… Самое важное для меня — это поддержка руководства клуба, с которым я на связи. Это единственное, что меня интересует в данный момент», — цитирует Олича Sportske Novosti.

Олич выступал за красно-синих в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. На посту главного тренера он сменит Виктора Гончаренко.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее агент футболиста ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты».

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