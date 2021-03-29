Агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты»

Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, подтвердил, что казахстанский футболист входит в шорт-лист итальянского футбольного клуба «Аталанта».

«Информация, что Бахтиёр находится в шорт-листе «Аталанты», — правдивая. Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в ЦСКА», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым.