Агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты»

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Евгений Новиков, агент полузащитника московского ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, подтвердил, что казахстанский футболист входит в шорт-лист итальянского футбольного клуба «Аталанта».
Агент Зайнутдинова подтвердил интерес со стороны «Аталанты»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Информация, что Бахтиёр находится в шорт-листе «Аталанты», — правдивая. Если обе стороны устроит предложение, то, мне кажется, все будут довольны. Главное, чтобы было официальное предложение в ЦСКА», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Зайнутдинов провёл 29 матчей в составе армейцев, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» интересуется футболистом ЦСКА Зайнутдиновым.

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