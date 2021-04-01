Футболист «Тамбова» отказался от теста на полиграфе

Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Дмитрий Герман, вызванный в Российский футбольный союз (РФС) для проверки по делу о возможной причастности к договорным матчам, отказался от прохождения проверки на полиграфе.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя службы коммуникаций РФС, Герман был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе, но от прохождения теста на полиграфе отказался.

Помимо Германа для дачи показаний в РФС был вызван нападающий Александр Еркин.

«Тамбов» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) испытывал серьёзные финансовые сложности и стоял перед угрозой расформирования. На старте второй части сезона «Тамбов» проиграл все пять матчей РПЛ с общим результатом 1:17. РФС заподозрил нескольких игроков «Тамбова» в манипуляции результатами встреч и игре на ставках.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» получили часть денег от РПЛ на выплату долгов.