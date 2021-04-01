Футболист «Тамбова» отказался от теста на полиграфе

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Полузащитник футбольного клуба «Тамбов» Дмитрий Герман, вызванный в Российский футбольный союз (РФС) для проверки по делу о возможной причастности к договорным матчам, отказался от прохождения проверки на полиграфе.
Футболист «Тамбова» отказался от теста на полиграфе

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на представителя службы коммуникаций РФС, Герман был опрошен по различным вопросам, в том числе по играм на тотализаторе, но от прохождения теста на полиграфе отказался.

Помимо Германа для дачи показаний в РФС был вызван нападающий Александр Еркин.

«Тамбов» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) испытывал серьёзные финансовые сложности и стоял перед угрозой расформирования. На старте второй части сезона «Тамбов» проиграл все пять матчей РПЛ с общим результатом 1:17. РФС заподозрил нескольких игроков «Тамбова» в манипуляции результатами встреч и игре на ставках.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» получили часть денег от РПЛ на выплату долгов.

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