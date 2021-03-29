В «Тамбове» получили часть денег от РПЛ на выплату долгов

Гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова рассказала о финансовой ситуации в клубе, а также о ходе судебного разбирательства против него.

«Документы из нашего офиса были изъяты ещё на той неделе. Не знаю, сколько их будут рассматривать. Это является стандартной процедурой в рамках уголовного дела. Дело доведут до суда, а там посмотрим, что суд решит. Если, дай бог, мы всё выплатим, то предоставим суду доказательства. Я не буду говорить суммы долгов, которые мы выплатили. Однако могу сказать, что некоторые сотрудники «Тамбова» уже полностью получили свои зарплаты. Девочки-секретарши. У них было совсем всё плохо. Сейчас мы им выплатили всё. Мы платим поровну. Если у нас есть 10 тыс., то их делим на всех. От РПЛ мы получили лишь часть денег. 34 млн рублей мы получили», — цитирует Коновалову Sport24.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России произвёл выемку документов в офисе «Тамбова».