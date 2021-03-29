Источник: Следственный комитет России произвёл выемку документов в офисе «Тамбова»

Сотрудники Следственного комитета России произвели выемку документов в офисе ФК «Тамбов».

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, в конце марта СК провёл выемку документов в офисе клуба. Силовики забрали все отчётности с 1 июня 2020 года. Проверка будет длиться несколько месяцев.

В конце 2020 года стало известно, что в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудниками. За период с июня по ноябрь 2020 года размер долга составлял около 150 млн рублей.

Долг «Тамбова» образовался после того, как местные власти перестали выплачивать клубу деньги в июне 2020 года.

Ранее «Тамбов» отстранил от тренировок подозреваемых в игре на ставках футболистов.