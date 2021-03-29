Источник: Следственный комитет России произвёл выемку документов в офисе «Тамбова»

Короткая ссылка
Сотрудники Следственного комитета России произвели выемку документов в офисе ФК «Тамбов».
Источник: Следственный комитет России произвёл выемку документов в офисе «Тамбова»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, в конце марта СК провёл выемку документов в офисе клуба. Силовики забрали все отчётности с 1 июня 2020 года. Проверка будет длиться несколько месяцев.

В конце 2020 года стало известно, что в отношении генерального директора «Тамбова» Ольги Коноваловой возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудниками. За период с июня по ноябрь 2020 года размер долга составлял около 150 млн рублей.

Долг «Тамбова» образовался после того, как местные власти перестали выплачивать клубу деньги в июне 2020 года.

Ранее «Тамбов» отстранил от тренировок подозреваемых в игре на ставках футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить