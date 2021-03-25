«Тамбов» отстранил от тренировок подозреваемых в игре на ставках футболистов

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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможной причастности футболистов клуба Дмитрия Германа и Александра Еркина к игре на ставках.
«Тамбов» отстранил от тренировок подозреваемых в игре на ставках футболистов
  • РИА Новости

«Мы не видим юридических оснований, свидетельствующих о виновности наших футболистов. Мы не верим в то, что футболисты причастны к каким-то манипуляциям», — приводит слова Худякова Sport24.

Худяков отмечает, что «Тамбов» отстранил футболистов от тренировок до конца разбирательств, чтобы оградить команду от негативного фона.

«Чтобы оградить команду от всевозможных слухов, руководство клуба и тренерский штаб приняли совместное решение отстранить Дмитрия Германа и Александра Еркина от тренировок до конца разбирательства по данному вопросу», — добавил он.

Футбольный клуб «Тамбов» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) испытывал серьёзные финансовые сложности и стоял перед угрозой расформирования. На старте второй части сезона «Тамбов» проиграл все пять матчей РПЛ с общим результатом 1:17. РФС заподозрил нескольких игроков «Тамбова» в манипуляции результатами встреч и игре на ставках.

Ранее сообщалось, что РФС получил от УЕФА информацию о возможных ставках игроков «Тамбова».

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