СМИ: РФС получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от УЕФА

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Российский футбольный союз (РФС) получил информацию о возможных ставках игроков футбольного клуба «Тамбов» от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
СМИ: РФС получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от УЕФА
  • © ФК «Тамбов»

Об этом сообщает «Коммерсант».

Футбольный клуб «Тамбов» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) испытывал серьёзные финансовые сложности и стоял перед угрозой расформирования. На старте второй части сезона «Тамбов» проиграл все пять матчей РПЛ с общим результатом 1:17. РФС заподозрил нескольких игроков «Тамбова» в манипуляции результатами встреч и игре на ставках.

Ранее источник назвал игроков «Тамбова», заподозренных РФС в договорных матчах.

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