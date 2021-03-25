СМИ: РФС получил информацию о возможных ставках игроков «Тамбова» от УЕФА
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Об этом сообщает «Коммерсант».
Футбольный клуб «Тамбов» во время зимней паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ) испытывал серьёзные финансовые сложности и стоял перед угрозой расформирования. На старте второй части сезона «Тамбов» проиграл все пять матчей РПЛ с общим результатом 1:17. РФС заподозрил нескольких игроков «Тамбова» в манипуляции результатами встреч и игре на ставках.
Ранее источник назвал игроков «Тамбова», заподозренных РФС в договорных матчах.