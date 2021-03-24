Источник назвал игроков «Тамбова», заподозренных РФС в договорных матчах

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку возможного участия игроков клуба «Тамбов» в договорных матчах в отношении полузащитника Дмитрия Германа и форварда Александра Еркина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, именно Герман и Еркин вызваны в РФС в связи с эпизодами, которые повлияли на ход матчей.

По информации СМИ, двоих футболистов заподозрили в том, что они делали ставки на результат игр с участием собственной команды в матчах с «Краснодаром» и «Сочи», завершившихся разгромными поражениями «Тамбова» (0:4 и 0:5 соответственно).

Ранее стало известно, что РФС проводит проверку возможного участия футболистов «Тамбова» в договорных матчах.