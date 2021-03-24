РФС проводит проверку возможного участия футболистов «Тамбова» в договорных матчах

Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку возможного участия игроков клуба «Тамбов» в договорных матчах.

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведётся проверка», — заявили в службе коммуникаций РФС.

По информации СМИ, двоих футболистов заподозрили в том, что они делали ставки на результат игр с участием собственной команды в матчах с «Краснодаром» и «Сочи», завершившихся разгромными поражениями «Тамбова» (0:4 и 0:5 соответственно).

Ранее главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о подозрении РФС в отношении двоих игроков команды в договорных матчах.