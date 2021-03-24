РФС проводит проверку возможного участия футболистов «Тамбова» в договорных матчах

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку возможного участия игроков клуба «Тамбов» в договорных матчах.
РФС проводит проверку возможного участия футболистов «Тамбова» в договорных матчах
  • РИА Новости

«В ходе работы по противодействию договорным матчам от системы раннего предупреждения получена информация, требующая проверки, о возможных манипуляциях некоторых игроков «Тамбова» по изменению хода ряда матчей. Сейчас ведётся проверка», — заявили в службе коммуникаций РФС.

По информации СМИ, двоих футболистов заподозрили в том, что они делали ставки на результат игр с участием собственной команды в матчах с «Краснодаром» и «Сочи», завершившихся разгромными поражениями «Тамбова» (0:4 и 0:5 соответственно).

Ранее главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о подозрении РФС в отношении двоих игроков команды в договорных матчах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить