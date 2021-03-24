Тренер «Тамбова» — о подозрении двух игроков в ставках: не хочу в это верить

Короткая ссылка
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о подозрении Российского футбольного союза (РФС) в отношении двоих игроков команды в договорных матчах.
Тренер «Тамбова» — о подозрении двух игроков в ставках: не хочу в это верить
  • © Официальный сайт ФК "Тамбов"

«Письмо ещё не видел. Недавно созвонился с директором. После игры с «Ротором» каких-то ребят пытались обвинить в сдаче игры. Сейчас опять к этому вернулись. Не хочу в это верить. Говорят про игру с «Краснодаром» и «Сочи»? Честно говоря, слабо верится. Объективно говоря, и «Краснодар», и «Сочи» сильнее нас. Верить, конечно, не хочу. Сегодня первый день собираемся, будем проводить небольшой сбор в Казани. Сейчас буду звонить руководителям, узнавать», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

По информации СМИ, вызов футболистов может быть связан с подозрением в том, что они делали ставки на результат игр с участием собственной команды в матчах с «Краснодаром» и «Сочи», завершившихся разгромными поражениями «Тамбова» (0:4 и 0:5 соответственно).

Ранее сообщалось, что двоих футболистов «Тамбова» вызвали в РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить