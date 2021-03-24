Тренер «Тамбова» — о подозрении двух игроков в ставках: не хочу в это верить

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал информацию о подозрении Российского футбольного союза (РФС) в отношении двоих игроков команды в договорных матчах.

«Письмо ещё не видел. Недавно созвонился с директором. После игры с «Ротором» каких-то ребят пытались обвинить в сдаче игры. Сейчас опять к этому вернулись. Не хочу в это верить. Говорят про игру с «Краснодаром» и «Сочи»? Честно говоря, слабо верится. Объективно говоря, и «Краснодар», и «Сочи» сильнее нас. Верить, конечно, не хочу. Сегодня первый день собираемся, будем проводить небольшой сбор в Казани. Сейчас буду звонить руководителям, узнавать», — приводит слова Первушина «Чемпионат».

По информации СМИ, вызов футболистов может быть связан с подозрением в том, что они делали ставки на результат игр с участием собственной команды в матчах с «Краснодаром» и «Сочи», завершившихся разгромными поражениями «Тамбова» (0:4 и 0:5 соответственно).

Ранее сообщалось, что двоих футболистов «Тамбова» вызвали в РФС.