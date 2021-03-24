Двоих футболистов «Тамбова» вызвали в РФС

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что два игрока команды были вызваны в офис Российского футбольного союза (РФС).

«Да, два игрока вызваны в РФС. Раз их вызвали, значит, для этого есть основания», — приводит слова Коноваловой ТАСС.

По информации СМИ, вызов футболистов может быть связан с подозрением в том, что они делали ставки на результат игр с участием собственной команды в матчах с «Краснодаром» и «Сочи», завершившихся разгромными поражениями «Тамбова» (0:4 и 0:5 соответственно).

Ранее сообщалось, что пять клубов РПЛ подписали меморандум о развитии детско-юношеского футбола.