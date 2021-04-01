Емельяненко: в дела Кадырова не лезу, мне делать там абсолютно нечего
- РИА Новости
«Говорят, меня не ждут на тренировки в «Ахмате». Не ждут — так не ждут. Они и раньше не ждали, но я там очутился. Второй раз не ждали — я снова там очутился. Всё это больше слухи и сплетни, на них не стоит обращать внимания. Всё в порядке, всё хорошо. Если предложат бой на хороших условиях — мне без разницы, кого бить. С удовольствием выступлю», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Он также отметил, что регулярно общается с Кадыровым.
«То о чём-то, то ни о чём. В большинстве — ни о чём: «Как дела? Как форма?» В его дела не лезу, делать там абсолютно нечего. А он постоянно интересуется, в какой я форме», — добавил боец.
Ранее Емельяненко рассказал об отношениях с братом Фёдором.