Лучников: Поветкин всегда хочет вызовов

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Дмитрий Лучников, катмен российского боксёра-тяжеловеса Александра Поветкина, высказал мнение о возможном завершении карьеры 41-летним спортсменом.
Лучников: Поветкин всегда хочет вызовов
  • Reuters

«Если он примет все нужные для себя решения и позовёт, я буду с ним. Как я сам к этому отношусь? В данный момент негативно. У него столько всего было сделано за карьеру: он был популярен в России, потом стал популярен в Германии, потом к нему снова пришла популярность в России, потом его узнали в Англии, где он набрал невероятную популярность, там начали за него болеть», — приводит слова Лучникова «Матч ТВ».

Он отметил, что не хотел бы, чтобы Поветкин боксировал в ближайшие четыре-пять  месяцев.

«Надо отдохнуть, привести здоровье в норму, потому что подготовка к бою — это тоже не физкультура, это большой стресс для спортсмена. Мне бы, может быть, хотелось, чтобы он провёл какой-то прощальный бой или что-то такое, но это именно как я бы это видел. Думаю, что сам Александр может считать по-другому, он всегда хочет вызовов», — добавил Лучников.

41-летний Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде боя. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, россиянин сам нокаутировал Уайта в пятом раунде. Уайт стал временным чемпионом WBC, а для россиянина это поражение стало третьим в карьере при 36 победах и одной ничьей.

Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Поветкину не стоит завершать карьеру.

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