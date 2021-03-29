Харитонов считает, что Поветкину не стоит завершать карьеру

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказал мнение, что российскому боксёру Александру Поветкину не стоит завершать профессиональную карьеру после поражения нокаутом от британца Диллиана Уайта.
Харитонов считает, что Поветкину не стоит завершать карьеру
  • Reuters

«Всегда очень переживаю за Сашу Поветкина. Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался. Ему нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться», — цитирует Харитонова ТАСС.

41-летний Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде боя. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, россиянин сам нокаутировал Уайта в пятой трёхминутке, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртой.

Ранее президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт.

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