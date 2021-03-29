Харитонов считает, что Поветкину не стоит завершать карьеру
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«Всегда очень переживаю за Сашу Поветкина. Непростое поражение, плюс этот коронавирус точно сказался. Ему нельзя пороть горячку, нельзя уходить. Уверен, он может собраться и вернуться», — цитирует Харитонова ТАСС.
41-летний Поветкин проиграл Диллиану Уайту нокаутом в четвёртом раунде боя. В первом поединке, состоявшемся в августе 2020 года, россиянин сам нокаутировал Уайта в пятой трёхминутке, хотя дважды побывал в нокдауне в четвёртой.
Ранее президент WBC намекнул на третий бой Поветкин — Уайт.