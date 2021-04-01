Агапитов избран первым вице-президентом EWF

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов был избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).

50-летний функционер также претендовал на посты президента и генерального секретаря EWF, но перед выборами снял свою кандидатуру.

«Выбор меня на пост первого вице-президента даст возможность нам использовать накопленные знания для того, чтобы популяризировать европейскую тяжёлую атлетику. Нужно её реанимировать и вывести на новый уровень. В последние годы она была очень разрозненна. Я снял свою кандидатуру с выборов президента именно затем, чтобы объединить теснее европейское тяжелоатлетическое сообщество», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Новым главой EWF был избран турок Хасан Аккус, а генеральным секретарём — серб Милан Михайлович.

Ранее сообщалось, что российские тяжелоатлеты Чен и Беджанян дисквалифицированы на четыре года за допинг.