Российские тяжелоатлеты Чен и Беджанян дисквалифицированы на четыре года за допинг

Двукратные чемпионы Европы по тяжёлой атлетике россияне Олег Чен и Давид Беджанян дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

В июне прошлого года появилась информация, что спортсмены сдали положительные допинг-тесты. В пробах был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона. Тогда в IWF сообщили, что атлеты были временно отстранены с августа 2019 года по подозрению в применении допинга.

Срок дисквалификации Чена отсчитывается с 15 ноября 2017 года и истечёт 15 ноября 2021-го, Беджанян дисквалифицирован до 9 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Виктор Манаков дисквалифицирован за допинг.