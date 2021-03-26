Российский велогонщик Манаков дисквалифицирован за допинг

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило велогонщика Виктора Манакова на шесть месяцев.
Российский велогонщик Манаков дисквалифицирован за допинг
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Это классический пример загрязнения на производстве биологически активной добавки. Был проведён анализ в лаборатории, аккредитованной WADA (Всемирным антидопинговым агентством), который подтвердил факт загрязнения», — приводит слова юриста Анны Анцелиович РИА «Новости».

Анцелиович заявила, что причиной дисквалификации стала загрязнённая пищевая добавка, в описании которой не было упоминания субстанции, обнаруженной в пробе Манакова.

РУСАДА признал Манакова виновным в нарушении п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена). С учётом периода отбытого временного отстранения срок дисквалификации велогонщика истекает 4 апреля 2021 года.

Виктор Манаков — бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года в Кали.

Ранее в РУСАДА заявили о готовности выплатить штраф WADA.

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