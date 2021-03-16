В РУСАДА заявили о готовности выплатить штраф WADA

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выплатит Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф и компенсацию после того, как сумма выплат будет согласована с Министерством финансов страны.
В РУСАДА заявили о готовности выплатить штраф WADA
  • РИА Новости

«РУСАДА с самого начала находится в постоянном контакте с WADA относительно выплат. Если говорить про сумму в 400 тыс. швейцарских франков, то РУСАДА, которое действует в рамках российского законодательства, все финансовые документы уже отправило на согласование в Министерство финансов. Нам необходимо получить все требуемые подтверждения о целевом использовании. WADA мы уведомили, что процесс идёт. Как только получим подтверждение, сразу всё будет выплачено. Что же касается второй требуемой суммы, то в данный момент идёт согласование, мяч находится сейчас на стороне WADA», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

17 декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение о том, что РУСАДА обязано в течение двух лет погасить все расходы WADA в размере $1,27 млн, которые были потрачены во время изучения данных московской лаборатории в 2019 году. Дополнительно РУСАДА обязано выплатить до 17 марта 2021 года общую сумму в размере 400 тыс. швейцарских франков в качестве компенсации юридических расходов, понесённых в связи с разбирательством в CAS.

Ранее экс-глава РУСАДА предостерёг от недооценки ситуации с Обуховым.

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