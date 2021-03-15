Экс-глава РУСАДА: нельзя недооценивать ситуацию с Обуховым

Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о расследовании Международного союза футбольных ассоциаций (ФИФА) в отношении форварда «Ростова» Владимира Обухова, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил в 2013 году.

«Это очень важное дело. Это продолжение логики расследования WADA материалов московской лаборатории, которое выразилось в решении CAS по данному делу. Нельзя недооценивать эту ситуацию. WADA провела расследование, передала свои выводы по спортсменам из разных видов в соответствующие международные федерации. Если вы помните заявление WADA в тот период: каждая международная федерация должна провести работу и принять соответствующие решения. ФИФА по данному спортсмену свою работу завершила, передала материалы в национальную федерацию, в РФС. Критически важна реакция на это дело спортивных чиновников, национальной федерации и спорта в целом. Это их момент истины. Важно, что это за нарушение и какой спортсмен это допустил, уровень доверия к нему. Однако ещё более важно то, как на это решение реагируют ответственные лица и какие выводы будут сделаны. Примеров немало, и самый громкий был в ВФЛА. Последствия более чем очевидны», — цитирует Гануса «Чемпионат».

Обухову грозит дисквалификация за допинг. Проба футболиста, которая была взята в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и которая значилась как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

Ранее президент «Торпедо» отреагировал на обвинения врача клуба после допинг-скандала с Обуховым.