Леонова назвала бредом конфликт Рудковской и Лайшева
- РИА Новости
«Ну что тут можно сказать? Это опять какой-то бред. Мне нечего сказать, пускай сами разбираются. Конечно, слова Лайшева неприемлемы по отношению к женщине. Но у всех свои тараканы, поэтому не знаю», — приводит слова Леоновой ТНВ.
В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию Плющенко.
На чемпионате мира в Стокгольме спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Ранее глава «Самбо-70» пригрозил Рудковской судом за распространение слухов о его семье.