Леонова назвала бредом конфликт Рудковской и Лайшева

Серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась о конфликте между продюсером Яной Рудковской, женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и генеральным директором центра спорта и образования «Самбо-70» Ренатом Лайшевым.

«Ну что тут можно сказать? Это опять какой-то бред. Мне нечего сказать, пускай сами разбираются. Конечно, слова Лайшева неприемлемы по отношению к женщине. Но у всех свои тараканы, поэтому не знаю», — приводит слова Леоновой ТНВ.

В мае 2020 года российская фигуристка Александра Трусова ушла из «Самбо-70», где тренировалась у Этери Тутберидзе, в академию Плющенко.

На чемпионате мира в Стокгольме спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Ранее глава «Самбо-70» пригрозил Рудковской судом за распространение слухов о его семье.