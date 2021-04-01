Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив» в Кубке России по футболу 

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Арбитр Василий Казарцев назначен на матч 1/4 финала Кубка России по футболу между «Сочи» и московским «Локомотивом».
Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив» в Кубке России по футболу 
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помогать ему на боковых линиях будут Валентин Мурашов и Андрей Гурбанов, а резервным рефери назначен Иван Сиденков.

За работу VAR будет отвечать Кирилл Левников, ассистент — Валерий Данченко.

Встреча состоится 7 апреля в Сочи.

Ранее сообщалось, что Ольга Смородская не считает предательством возможный уход футболиста «Локомотива» Ведрана Чорлуки в «Динамо».

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