Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив» в Кубке России по футболу
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помогать ему на боковых линиях будут Валентин Мурашов и Андрей Гурбанов, а резервным рефери назначен Иван Сиденков.
За работу VAR будет отвечать Кирилл Левников, ассистент — Валерий Данченко.
Встреча состоится 7 апреля в Сочи.
Ранее сообщалось, что Ольга Смородская не считает предательством возможный уход футболиста «Локомотива» Ведрана Чорлуки в «Динамо».