Смородская не считает предательством возможный уход футболиста «Локомотива» Чорлуки в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление защитника Ведрана Чорлуки об уходе из клуба.

По её мнению, Чорлука является знаковой фигурой для железнодорожников, а его уход будет большой потерей.

«Ведран отыграл там девять лет, причём играл замечательно. Он не только прекрасный умный футболист, отлично читающий игру, но и хороший человек», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

При этом она не понимает, зачем искать замену Чорлуке, если теперь у «Локо» есть Пабло.

«Возможный уход Ведрана в «Динамо» — это не предательство. В футболе трансферы — обычная вещь. Ни о каком предательстве речи нет. Я думаю, болельщики поймут», — добавила Смородская.

31 марта Чорлука объявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что ему было давно известно об уходе Чорлуки из клуба.