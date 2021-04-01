Смородская не считает предательством возможный уход футболиста «Локомотива» Чорлуки в «Динамо»

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала заявление защитника Ведрана Чорлуки об уходе из клуба.
Смородская не считает предательством возможный уход футболиста «Локомотива» Чорлуки в «Динамо»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По её мнению, Чорлука является знаковой фигурой для железнодорожников, а его уход будет большой потерей.

«Ведран отыграл там девять лет, причём играл замечательно. Он не только прекрасный умный футболист, отлично читающий игру, но и хороший человек», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

При этом она не понимает, зачем искать замену Чорлуке, если теперь у «Локо» есть Пабло.

«Возможный уход Ведрана в «Динамо» — это не предательство. В футболе трансферы — обычная вещь. Ни о каком предательстве речи нет. Я думаю, болельщики поймут», — добавила Смородская.

31 марта Чорлука объявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона. 

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее экс-президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что ему было давно известно об уходе Чорлуки из клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить