Экс-президент «Локомотива»: давно известно, что Чорлука уходит из клуба

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе из клуба защитника Ведрана Чорлуки.
Экс-президент «Локомотива»: давно известно, что Чорлука уходит из клуба
  • Reuters

«Давно известно, что он уходит из клуба. Для клуба, может быть, с финансовой точки зрения это логично, потому что зарплатная ведомость перегружена. Чорлука — защитник достойного уровня, но клуб имеет на это право, если у них с финансами проблема», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он также назвал Мурило и Пабло достойными сменщиками хорвата в центре обороны. По его мнению, их и покупали с мыслью об уходе Чорлуки. Тем не менее он считает, что можно было попробовать продлить с ним контракт на год с понижением зарплаты.

«Жалко, что на трибунах мало болельщиков, чтобы проводить его с почестями. Фанаты «Локомотива» очень чувствительны к таким вещам. Они с благодарностью относятся к футболистам, которые полностью отдаются на поле. Чорлука — один из лучших легионеров клуба. Легендой его назвать нельзя. Он, конечно, не Сёмин — их нельзя сравнивать», — добавил Наумов.

31 марта Чорлука объявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона. 

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить