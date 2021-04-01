Экс-президент «Локомотива»: давно известно, что Чорлука уходит из клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об уходе из клуба защитника Ведрана Чорлуки.

«Давно известно, что он уходит из клуба. Для клуба, может быть, с финансовой точки зрения это логично, потому что зарплатная ведомость перегружена. Чорлука — защитник достойного уровня, но клуб имеет на это право, если у них с финансами проблема», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Он также назвал Мурило и Пабло достойными сменщиками хорвата в центре обороны. По его мнению, их и покупали с мыслью об уходе Чорлуки. Тем не менее он считает, что можно было попробовать продлить с ним контракт на год с понижением зарплаты.

«Жалко, что на трибунах мало болельщиков, чтобы проводить его с почестями. Фанаты «Локомотива» очень чувствительны к таким вещам. Они с благодарностью относятся к футболистам, которые полностью отдаются на поле. Чорлука — один из лучших легионеров клуба. Легендой его назвать нельзя. Он, конечно, не Сёмин — их нельзя сравнивать», — добавил Наумов.

31 марта Чорлука объявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ.