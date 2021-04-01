Агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ

Степан Левин, агент хорватского защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки, заявил, что его клиент может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги.

«Ведран обдумает своё будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет», — цитирует Левина «Чемпионат».

31 марта Чорлука объявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее агент Чорлуки объяснил уход хорватского футболиста из «Локомотива».