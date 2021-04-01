Агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ

Короткая ссылка
Степан Левин, агент хорватского защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки, заявил, что его клиент может перейти в другой клуб Российской премьер-лиги.
Агент Чорлуки сообщил, что игрок может продолжить карьеру в РПЛ
  • Reuters

«Ведран обдумает своё будущее в ближайшие месяцы и примет решение. У него есть достаточно интересные варианты в РПЛ и в других странах, рамок нет», — цитирует Левина «Чемпионат».

31 марта Чорлука объявил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона. 

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее агент Чорлуки объяснил уход хорватского футболиста из «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить