Агент Чорлуки объяснил уход хорватского футболиста из «Локомотива»

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Степан Левин, агент хорватского защитника московского «Локомотива» Ведрана Чорлуки объяснил желание своего клиента покинуть клуб.
Агент Чорлуки объяснил уход хорватского футболиста из «Локомотива»
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«Как я говорил ранее, клуб возглавили «опытные» люди, которые знают, что делают. Сложившаяся ситуация — результат подхода с их стороны. Вряд ли они когда-либо признают свою ошибку, но для нашей стороны здесь и сейчас она очевидна», — цитирует Левина «Чемпионат».

Он отметил, что вопрос не касается финансовой составляющей и хода переговоров о новом контракте. По его словам, всё дело в некоторой этике и уважении.

«Сейчас всем немного грустно, но поезд с перрона ушёл. «Локомотиву» желаем всего самого доброго и множества побед», — сказал Левин.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. За это время он провёл за команду 234 матча, забил девять мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Чорлука объявил об уходе из «Локомотива» по окончании сезона.

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