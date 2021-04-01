Руни назвал лучшего иностранного форварда в истории АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который ныне является главным тренером «Дерби Каунти», отреагировал на решение аргентинского нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Агуэро невероятен, он один из лучших иностранных нападающих в истории Премьер-лиги. Но если бы мне предложили выбрать, то я бы назвал лучшим Тьерри Анри. За ним я бы поставил Агуэро, Руда Ван Нистелроя, Денниса Бергкампа и Эрика Кантона», — цитирует Руни Daily Star.

При этом он подчеркнул, что Агуэро точно является одним из великих игроков чемпионата Англии. По его мнению, аргентинца будет не хватать «Сити».

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года, а его контракт истекает летом 2021-го. В активе аргентинца 257 голов и 73 голевые передачи в 384 матчах за клуб из Манчестера, с которым он завоевал 13 трофеев: четырежды выиграл Английскую премьер-лигу, один раз Кубок и три раза — Суперкубок Англии, а также пять раз — Кубок лиги.

Ранее Хосеп Гвардиола заявил, что Агуэро незаменим для «Манчестер Сити».